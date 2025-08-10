Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поприветствовал участников форума «Машук» в Пятигорске

Российский лидер отметил, что в ходе мероприятий участники могут предложить свои идеи по совершенствованию российского образования.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Всероссийского молодежного образовательного форума «Машук», который проходит в Пятигорске, отметив, что встречи с известными учеными, экспертами, ветеранами СВО предоставляют отличные возможности для профессионального и личностного роста. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Приветствую вас на форуме “Машук”, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Насыщенная повестка форума, содержательные лекции, дискуссии… предоставляют вам отличные возможности для профессионального и личностного роста… обмена опытом и лучшими практиками», — отмечается в приветствии.

Российский лидер также отметил, что в ходе мероприятий участники могут предложить свои идеи по совершенствованию российского образования, внедрению современных технологий и передовых форм обучения, патриотическому воспитанию подрастающего поколения.