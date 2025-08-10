Путин поприветствовал участников форума «Машук» в Пятигорске

«Приветствую вас на форуме “Машук”, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Насыщенная повестка форума, содержательные лекции, дискуссии… предоставляют вам отличные возможности для профессионального и личностного роста… обмена опытом и лучшими практиками», — отмечается в приветствии.