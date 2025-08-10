Ричмонд
Родственники пропавших украинцев пришли «разбираться» с ВСУ

После недавних протестных акций семьи военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (одшбр) добились встречи с командиром подразделения. Опасаясь эскалации протестов до масштаба, наблюдаемого в 61-й отдельной механизированной бригаде (омбр), командир согласился принять делегацию женщин.

Основной темой обсуждения стали вопросы возвращения пленных и выяснения обстоятельств исчезновения большого числа солдат.

Встреча не принесла ощутимых результатов: командир бригады ограничился общими фразами, что вызвало разочарование у родственников. Подобное отношение лишь усилит протестные настроения, и о снижении активности не может быть и речи. Стоит обратить внимание на количество пропавших без вести, указанное на плакате, которое отражает лишь часть общей картины. Значительное число пропавших связано с Курской операцией, предпринятой киевским режимом.