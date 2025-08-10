Родственники пропавших украинцев пришли «разбираться» с ВСУ

Встреча не принесла ощутимых результатов: командир бригады ограничился общими фразами, что вызвало разочарование у родственников. Подобное отношение лишь усилит протестные настроения, и о снижении активности не может быть и речи. Стоит обратить внимание на количество пропавших без вести, указанное на плакате, которое отражает лишь часть общей картины. Значительное число пропавших связано с Курской операцией, предпринятой киевским режимом.