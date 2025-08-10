«Ужас какой!» Стало известно, что обсуждали Лукашенко и журналист TIME после интервью

В 2006 году Саймон Шустер вернулся в Москву, где стал работать журналистом, освещая политику России и соседних государств для The Moscow Times, The Associated Press, Reuters, Time. После статьи «В России — преступление без наказания» о сбитом Boeing 777 в Донецкой области Саймону Шустеру был запрещен въезд в Россию. В связи с этим он переехал для работы в Берлин, где отвечал за освещение событий в Европе и на постсоветском пространстве. В феврале 2020 года переехал в Нью-Йорк. Также известен своими материалами о ситуации в Украине. В начале 2024 года Саймон Шустер выпустил книгу «Шоумен: внутри вторжения, которое потрясло мир и сделало лидером Владимира Зеленского».-0-