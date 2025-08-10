«Ужас какой!» Стало известно, что обсуждали Лукашенко и журналист TIME после интервью

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналист американского журнала TIME Саймон Шустер во время встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко передал главе государства свою книгу о Владимире Зеленском, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко общался с журналистом около трех часов, в том числе в формате off the record, то есть не под запись. О том, что осталось за рамками интервью, рассказали в эфире телеканала «Беларусь 1».
О переговорах с США, встрече Путина и Трампа, Украине и своем преемнике. Главное из интервью Лукашенко журналу Time.
Саймон Шустер, в частности, принес на встречу с главой государства свою книгу о Владимире Зеленском и подарил ее белорусскому лидеру. Александр Лукашенко уточнил, сколько времени ушло на написание этой книги. Как заявил журналист, около шести месяцев.
«Ужас какой! — отреагировал Президент. — Я читал отрывками. Даже в библиотеку отдам. Если попросим еще один экземпляр для моей библиотеки — уже подаришь. Можем купить».
Time — американский еженедельный журнал и информационный портал со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Сейчас Time имеет около 30 млн читателей по всему миру, большинство из которых жители США, где журнал не раз признавался самым популярным печатным изданием. Будучи одним из наиболее читаемых и распространенных политических журналов, Time считается одним из самых авторитетных изданий мира.
Саймон Шустер — американский журналист, корреспондент журнала Time с 2013 года. Он родился в Москве в 1983 году. В 1989-м его семья эмигрировала в США.
В 2006 году Саймон Шустер вернулся в Москву, где стал работать журналистом, освещая политику России и соседних государств для The Moscow Times, The Associated Press, Reuters, Time. После статьи «В России — преступление без наказания» о сбитом Boeing 777 в Донецкой области Саймону Шустеру был запрещен въезд в Россию. В связи с этим он переехал для работы в Берлин, где отвечал за освещение событий в Европе и на постсоветском пространстве. В феврале 2020 года переехал в Нью-Йорк. Также известен своими материалами о ситуации в Украине. В начале 2024 года Саймон Шустер выпустил книгу «Шоумен: внутри вторжения, которое потрясло мир и сделало лидером Владимира Зеленского».-0-