На предстоящем саммите у Путина будет преимущество, считает Болтон

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет обладать преимуществом на предстоящем саммите с президентом США Дональдом Трампом, заявил бывший советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.

Источник: AP 2024

«Он (Трамп — ред.) позволил Путину получить преимущество первого хода, так как его мирный план предложен для рассмотрения. Из собственных заявлений Трампа уже видно, что он считает, что Зеленский должен внести изменения в конституцию, чтобы Украина могла уступить территорию», — сказал Болтон в интервью телеканалу ABC.

Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.

Сам Зеленский в преддверии встречи российского и американского лидеров заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.

