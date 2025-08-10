Генсек НАТО пообещал помогать Украине и после встречи Трампа и Путина

«Безусловно, они продолжат свою деятельность», — ответил он на вопрос о том, будет ли НАТО координировать отправку оружия на Украину, «независимо от того, что произойдет в пятницу», 15 августа, на которую намечена встреча Трампа и Путина на Аляске.
Он добавил, что альянс уже сформировал два пакета помощи, обязательства по которым взяли Нидерланды и скандинавские страны, и продолжит делать это для достижения более выгодных для Украины позиций на переговорах о прекращении огня.
Президент США говорил, что намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг конфликта Москвы и Киева и ожидает «некоторого обмена территориями» между Россией и Украиной.
Ранее CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский, возможно, приедет на Аляску в то же время, когда состоится встреча Путина и Трампа. Источники CBS сообщали, что он может принять в ней участие. Этот вопрос остается открытым.
Власти России осуждают поставки вооружений Украине.