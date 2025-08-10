Генсек НАТО пообещал помогать Украине и после встречи Трампа и Путина

Ранее CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский, возможно, приедет на Аляску в то же время, когда состоится встреча Путина и Трампа. Источники CBS сообщали, что он может принять в ней участие. Этот вопрос остается открытым.