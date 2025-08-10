О чем просил Шустер до интервью с Лукашенко и что из этого вышло?

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корреспондент журнала Time Саймон Шустер, который брал интервью у Александра Лукашенко, хотел побывать на малой родине Президента. Об этом в проекте «Время Первого» на телеканале «Беларусь 1» рассказала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, сообщает БЕЛТА.
«Он просил съездить на родину Президента. Мы, в принципе, тогда эту просьбу восприняли как такой, согласитесь, хороший знак. Где-то человек хочет погрузиться, характер человека через его становление прочувствовать», — сказала Наталья Эйсмонт.
О переговорах с США, встрече Путина и Трампа, Украине и своем преемнике. Главное из интервью Лукашенко журналу Time.
По словам пресс-секретаря главы государства, журналист хотел сконцентрироваться на подготовке к интервью. «Ну, как мы видим, “подготовился”, — отметила она. Речь идет о том, что публикация Time после интервью имела мало общего с тем, о чем говорил белорусский лидер. Наталья Эйсмонт не исключила, что у белорусских журналистов будет возможность узнать, как Президент отреагировал на эту публикацию.
После выхода материала Саймон Шустер писал Наталье Эйсмонт и интересовался тем же вопросом: как Александр Лукашенко отреагировал на итоговый материал Time. Пресс-секретарь сказала, что перезвонит журналисту. -0-
«Запросы из совершенно разных стран». У кого есть интерес к интервью с Лукашенко, рассказала Эйсмонт «Саймон Шустер был удивлен нашей открытостью». Эйсмонт о подготовке интервью Лукашенко для Time.