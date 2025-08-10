Ричмонд
МО: ВС России уничтожили пункт управления БПЛА возле Северска в ДНР

Поражение было нанесено при помощи артиллерийского 122-миллиметрового орудия «Д-30».

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Мотострелки “Южной” группировки войск ликвидировали пункт управления БПЛА противника недалеко от Северска», — отмечается в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, поражение было нанесено при помощи артиллерийского 122-миллиметрового орудия «Д-30», в результате чего противник лишился возможности корректировать свои действия.

Ранее стало известно, что после взятия под контроль города Часов Яр в Донецкой Народной Республике российские подразделения активно продвигаются к селу Майское. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

