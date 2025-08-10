МО: ВС России уничтожили пункт управления БПЛА возле Северска в ДНР

Российские военные ликвидировали пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Мотострелки “Южной” группировки войск ликвидировали пункт управления БПЛА противника недалеко от Северска», — отмечается в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, поражение было нанесено при помощи артиллерийского 122-миллиметрового орудия «Д-30», в результате чего противник лишился возможности корректировать свои действия.
Ранее стало известно, что после взятия под контроль города Часов Яр в Донецкой Народной Республике российские подразделения активно продвигаются к селу Майское. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
