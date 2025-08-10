Пушилин рассказал об активном наступлении ВС РФ в районе Великой Новосёлки

Ранее сообщалось, что украинские подразделения к северу от Красноармейска (Покровска) в ДНР оказались в окружении российских войск. Этот населённый пункт играет ключевую роль для украинских сил, являясь одним из основных центров на линии фронта в ДНР. Он также имеет большое значение для всей оперативно-стратегической группировки «Хортица». Через него обеспечивалось снабжение Авдеевки и населённых пунктов к западу от неё.