Пушилин рассказал об активном наступлении ВС РФ в районе Великой Новосёлки

По его словам, на данном участке фронта подразделения бойцов демонстрируют значительный прогресс в продвижении вперёд. Однако противник продолжает предпринимать попытки контратак, несмотря на усиливающееся наступление. Глава ДНР подчеркнул, что ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление, но наши военнослужащие методично продолжают выполнять поставленные боевые задачи, укрепляя свои позиции на этом стратегически важном направлении.
«Великоновосёлковское направление — наши подразделения ведут активное наступление, растёт давление на противника. Здесь мы видим тоже улучшение позиций наших подразделений. Но противник всё же пытается ещё контратаковать», — отметил Пушилин.
Ранее сообщалось, что украинские подразделения к северу от Красноармейска (Покровска) в ДНР оказались в окружении российских войск. Этот населённый пункт играет ключевую роль для украинских сил, являясь одним из основных центров на линии фронта в ДНР. Он также имеет большое значение для всей оперативно-стратегической группировки «Хортица». Через него обеспечивалось снабжение Авдеевки и населённых пунктов к западу от неё.