Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Направленный в сторону Москвы БПЛА ликвидирован системой ПВО

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник, летевший на Москву.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — написал градоначальник в личном Telegram-канале.

Собянин также сообщил, что на месте падения обломков беспилотника в настоящий момент работают сотрудники экстренных служб. Информации о повреждениях в инфраструктуре города и пострадавших среди населения не сообщалось.

Ранее KP.RU сообщал, что в ночь с 9 на 10 августа силы противовоздушной обороны ВС России ликвидировали и перехватили 121 беспилотный летательный аппарат ВСУ над несколькими регионами страны.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше