Собянин: Направленный в сторону Москвы БПЛА ликвидирован системой ПВО

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — написал градоначальник в личном Telegram-канале.
Собянин также сообщил, что на месте падения обломков беспилотника в настоящий момент работают сотрудники экстренных служб. Информации о повреждениях в инфраструктуре города и пострадавших среди населения не сообщалось.
Ранее KP.RU сообщал, что в ночь с 9 на 10 августа силы противовоздушной обороны ВС России ликвидировали и перехватили 121 беспилотный летательный аппарат ВСУ над несколькими регионами страны.