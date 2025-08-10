Лукашенко сказал, что сделает с подаренной ему книгой о Зеленском

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что сделает с подаренной ему книгой о Владимире Зеленском. Подробности озвучили в эфире "Первого информационного телеканала.
В эфире отметили, журналист американского издания Time Саймон Шустер на встречу с президентом Беларуси принес свою книгу о Владимире Зеленком и подарил ее главе государства. Александр Лукашенко поинтересовался у журналиста, сколько времени у того ушло на написание данной книги. Шустер сообщил, что примерно шесть месяцев.
— Ужас какой! — отреагировал белорусский лидер.
Глава государства обратил внимание, что отрывками читал книгу.
— Даже в библиотеку отдам. Если попросим еще один экземпляр для моей библиотеки — уже подаришь. Можем купить, — подчеркнул президент Беларуси.
Журналист Time подарил Лукашенко написанную книгу о Зеленском. Фото: скриншот с видео Первого информационного телеканала.
