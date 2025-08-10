Лукашенко сказал, что сделает с подаренной ему книгой о Зеленском

В эфире отметили, журналист американского издания Time Саймон Шустер на встречу с президентом Беларуси принес свою книгу о Владимире Зеленком и подарил ее главе государства. Александр Лукашенко поинтересовался у журналиста, сколько времени у того ушло на написание данной книги. Шустер сообщил, что примерно шесть месяцев.