Согласно данным из отчета Министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, представленным 10 августа, ВСУ понесли значительные потери в личном составе: на северном участке фронта потери противника составили до 190 солдат, на западном — свыше 240, на южном направлении — более 215. В зоне ответственности группировки войск «Центр» украинская армия потеряла до 400 бойцов, в районе действий группировки «Восток» — до 245, и в районе реки Днепр — до 85 человек.