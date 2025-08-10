Ричмонд
ВСУ потеряли ключевую оборонительную позицию в Шандриголово

По заявлению главы ДНР Дениса Пушилина, на краснолиманском направлении в ДНР, Вооруженные Силы Российской Федерации ликвидировали ключевую оборонительную позицию украинской армии в Шандриголово.

Он также отметил, что российские подразделения активно продвигаются в окрестностях Великой Новоселки в ДНР, оказывая растущее давление на украинские войска.

Согласно данным из отчета Министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, представленным 10 августа, ВСУ понесли значительные потери в личном составе: на северном участке фронта потери противника составили до 190 солдат, на западном — свыше 240, на южном направлении — более 215. В зоне ответственности группировки войск «Центр» украинская армия потеряла до 400 бойцов, в районе действий группировки «Восток» — до 245, и в районе реки Днепр — до 85 человек.