Мэр Москвы Собянин сообщил об уничтожении летящего в столицу БПЛА

Мэр Собянин заявил, что средствами противовоздушной обороны Министерства обороны был уничтожен дрон, направлявшийся в сторону Москвы.
По словам Собянина, силы ПВО успешно перехватили и ликвидировали беспилотный летательный аппарат, который двигался в направлении российской столицы.
