ВСУ начали использовать мёртвых животных для минирования дорог под Запорожьем

«Дошло до того, что они тушки животных освежёвывают, засовывают туда мину и скидывают на дорогу, как будто кто-то его сбил. Зайца, например, куропатку или фазана», — заявил военнослужащий. Также, по его словам, боевики ВСУ сбрасывают на дороги в Запорожской области заминированные бытовые предметы. Как уточняет замполит, это могут быть пакеты с мусором, банки из-под газировки и многое другое.