Вучич: встреча Путина и Трампа может стать шагом к миру на Украине

Предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа играют большую роль и могут способствовать установлению мира на Украине. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала Pink.
«Не уверен, что встреча приведет к прекращению конфликта, но не сомневаюсь, что она очень важна. Желаю им удачи, все мы хотим мира на Украине», — отметил сербский лидер.
«Я желаю им хорошей встречи, результатов… Это будет иметь огромное значение для нашей и других экономик», — подчеркнул Вучич.
Дональд Трамп ранее сообщил, что рассчитывает провести встречу с Владимиром Путиным в американском штате Аляска 15 августа. Позже дату и место проведения этих переговоров подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.
Ранее сенатор Григорий Карасин заявил, что ЕС и Киев пытаются создать шум перед встречей президента России Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры двух стран запланировали встречу на Аляске 15 августа.