Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич: встреча Путина и Трампа может стать шагом к миру на Украине

Президент Сербии пожелал лидерам России и США хороших переговоров.

Источник: Аргументы и факты

Предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа играют большую роль и могут способствовать установлению мира на Украине. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала Pink.

«Не уверен, что встреча приведет к прекращению конфликта, но не сомневаюсь, что она очень важна. Желаю им удачи, все мы хотим мира на Украине», — отметил сербский лидер.

«Я желаю им хорошей встречи, результатов… Это будет иметь огромное значение для нашей и других экономик», — подчеркнул Вучич.

Дональд Трамп ранее сообщил, что рассчитывает провести встречу с Владимиром Путиным в американском штате Аляска 15 августа. Позже дату и место проведения этих переговоров подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ранее сенатор Григорий Карасин заявил, что ЕС и Киев пытаются создать шум перед встречей президента России Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры двух стран запланировали встречу на Аляске 15 августа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше