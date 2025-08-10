Концерт Макса Коржа довел польских политиков до истерики

«Польские политики осудили инцидент с вывешиванием бандеровского флага на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа, который прошел 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве. Депутат Сейма нижней палаты польского парламента от оппозиционной партии “Право и справедливость” Дариуш Матецкий в X уведомил о подаче заявления в прокуратуру с просьбой провести расследование и возбудить уголовное дело по статье о запрете пропаганды тоталитарных и националистических идеологий», — пишут польские порталы W Polityce и Onet.