Силы ПВО в течение двух часов уничтожили 14 дронов ВСУ над регионами России

Российские средства ПВО ликвидировали 14 беспилотников ВСУ над территорией четырех регионов России вечером 10 августа.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России в течение двух часов вечером 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в период с 18:00 по 20:00 по мск девять беспилотников было ликвидировано над территорией Брянской области, еще три — в небе над Калужской областью. Также по одному украинскому дрону было уничтожено над территориями Орловской и Тульской областей.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении мэра Москвы Сергея Собянина, что средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ, летевший на столицу.

