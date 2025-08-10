Силы ПВО в течение двух часов уничтожили 14 дронов ВСУ над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России в течение двух часов вечером 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в период с 18:00 по 20:00 по мск девять беспилотников было ликвидировано над территорией Брянской области, еще три — в небе над Калужской областью. Также по одному украинскому дрону было уничтожено над территориями Орловской и Тульской областей.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении мэра Москвы Сергея Собянина, что средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ, летевший на столицу.