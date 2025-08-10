Токаев обратился к Зеленскому с пожеланиями по поводу конфликта с РФ

«По мнению Касым-Жомарта Токаева, в нынешней крайне сложной ситуации важно подойти к разрешению конфликта взвешенно и рационально, обеспечив сохранение и защиту украинской государственности. Он считает, что все стороны должны действовать согласно древней мудрости “худой мир лучше доброй ссоры”», — говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.