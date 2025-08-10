Ричмонд
Токаев обратился к Зеленскому с пожеланиями по поводу конфликта с РФ

Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 10 августа по инициативе украинской стороны. Ключевой темой обсуждения стали пути урегулирования конфликта вокруг Украины. Токаев подчеркнул, что Казахстан считает необходимым взвешенный подход к поиску решений в нынешней ситуации.

Токаев считает, что все стороны должны действовать мудро.

«По мнению Касым-Жомарта Токаева, в нынешней крайне сложной ситуации важно подойти к разрешению конфликта взвешенно и рационально, обеспечив сохранение и защиту украинской государственности. Он считает, что все стороны должны действовать согласно древней мудрости “худой мир лучше доброй ссоры”», — говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.

Ранее президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В Кремле отметили, что лидеры обсуждали ход диалога с Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине.