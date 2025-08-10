Рябков: РФ продолжала создавать ракеты во время моратория РСМД

«Мы, когда объявлялся этот мораторий, говорили о том, что речь об отказе от размещения, но речь о НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. — Прим. ред.) и отказе от них в нем не упоминалась», — приводятся его слова в Telegram-канале «Вести».