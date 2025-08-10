Рябков: РФ продолжала создавать ракеты во время моратория РСМД

Россия не останавливала работу над созданием ракет средней и меньшей дальности во время действия моратория на их развертывание, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы, когда объявлялся этот мораторий, говорили о том, что речь об отказе от размещения, но речь о НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. — Прим. ред.) и отказе от них в нем не упоминалась», — приводятся его слова в Telegram-канале «Вести».
Замминистра сообщил, что это время использовалось, «чтобы создавать соответствующие системы и иметь достаточно солидный арсенал в этой области».
Сегодня РФ располагает серьезным арсеналом таких систем, подчеркнул Рябков.
Ранее Рябков заявил, что Россия «не теряла времени» в вопросах вооружения и располагает рядом новейших систем, помимо уже известного ракетного комплекса «Орешник».