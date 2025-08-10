Ричмонд
В РФ заявили, что решение Израиля по Газе нарушает международное право

Израиль решил установить полный контроль над городом Газа и расширить военную операцию в палестинском анклаве.

Источник: Аргументы и факты

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на экстренном заседании Совета Безопасности заявил, что решение Израиля установить полный контроль над городом Газа и расширить военную операцию в палестинском анклаве является грубым нарушением международного права и серьезно подрывает перспективы мирного урегулирования.

По словам Полянского, действия израильского руководства демонстрируют откровенное пренебрежение призывами международного сообщества и решениями Совета Безопасности ООН.

Дипломат отметил, что план ввода войск с целью разгрома движения ХАМАС и установления полного контроля наносит серьезный удар по перспективам реализации двугосударственного решения палестино-израильского конфликта.

Вечером 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве.

