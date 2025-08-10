В РФ заявили, что решение Израиля по Газе нарушает международное право

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на экстренном заседании Совета Безопасности заявил, что решение Израиля установить полный контроль над городом Газа и расширить военную операцию в палестинском анклаве является грубым нарушением международного права и серьезно подрывает перспективы мирного урегулирования.