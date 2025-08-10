В РФ заявили, что решение Израиля по Газе нарушает международное право

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на экстренном заседании Совета Безопасности заявил, что решение Израиля установить полный контроль над городом Газа и расширить военную операцию в палестинском анклаве является грубым нарушением международного права и серьезно подрывает перспективы мирного урегулирования.
По словам Полянского, действия израильского руководства демонстрируют откровенное пренебрежение призывами международного сообщества и решениями Совета Безопасности ООН.
Дипломат отметил, что план ввода войск с целью разгрома движения ХАМАС и установления полного контроля наносит серьезный удар по перспективам реализации двугосударственного решения палестино-израильского конфликта.
Вечером 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве.