Уитакер: В США обсуждается обмен территориями между Россией и Украиной

А ранее Уитакер уточнил, что Владимир Зеленский должен быть готов к завершению военного конфликта с Россией. Так он прокомментировал отказ экс-комика от территориальных уступок. Зеленский в очередной раз заявил, что украинская сторона не будет отдавать РФ «свои территории». По его словам, Киев «готов только к реальным решениям, которые могут принести мир».