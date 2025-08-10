Уитакер: В США обсуждается обмен территориями между Россией и Украиной

Дипломат уточнил, что этим занимаются технические группы, которые фиксируют условия. Он также сообщил, что знаком с высказываниями главаря киевского режима Владимира Зеленского против такого обмена, однако США рассматривают завершение вооружённого конфликта как цель переговоров.
А ранее Уитакер уточнил, что Владимир Зеленский должен быть готов к завершению военного конфликта с Россией. Так он прокомментировал отказ экс-комика от территориальных уступок. Зеленский в очередной раз заявил, что украинская сторона не будет отдавать РФ «свои территории». По его словам, Киев «готов только к реальным решениям, которые могут принести мир».