«Не уверен, что он (разговор Путина и Трампа. — Прим. Life.ru) принесёт окончание конфликта, но уверен, что он очень важен. Желаю им удачи, все болеем за мир на Украине. У меня нет острых комментариев по этому вопросу», — заявил Вучич.
Президент пожелал российскому и американскому лидерам хорошей встречи и выразил надежду, что их разговор приведёт к урегулированию украинского конфликта. По словам Вучича, завершение боевых действий имеет большое значение для экономики Сербии и других государств.
Напомним, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина запланирована на 15 августа, в качестве места проведения мероприятия выбран штат Аляска. Темой обсуждения станет урегулирование конфликта. Согласно неподтверждённым данным, речь может идти о выводе Вооружённых сил Украины со всей территории Донбасса, против чего активно выступает украинская сторона. В преддверии разговора двух лидеров киевский режим и Евросоюз запустили кампанию, направленную на срыв встречи Путина и Трампа.