Вучич усомнился, что встреча Путина и Трампа остановит конфликт на Украине

«Не уверен, что он (разговор Путина и Трампа. — Прим. Life.ru) принесёт окончание конфликта, но уверен, что он очень важен. Желаю им удачи, все болеем за мир на Украине. У меня нет острых комментариев по этому вопросу», — заявил Вучич.