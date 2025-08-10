Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европейские лидеры пытаются поговорить с Трампом до его встречи с Путиным

Лидеры России и США проведут встречу на Аляске 15 августа.

Источник: Аргументы и факты

Европейские лидеры планируют провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом до его предстоящей встречи с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В материале отмечается, что европейские страны хотят обсудить с Трампом важные вопросы до пятницы. Именно в этот день запланирована встреча американского и российского лидеров.

Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США проведут встречу на Аляске 15 августа.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Владимир Путин и Дональд Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

После объявления о предстоящем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не намерен идти на территориальные уступки. Однако западные аналитики считают, что встреча Путина и Трампа на Аляске все же может обернуться поражением Украины.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше