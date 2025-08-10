Европейские лидеры пытаются поговорить с Трампом до его встречи с Путиным

Европейские лидеры планируют провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом до его предстоящей встречи с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
В материале отмечается, что европейские страны хотят обсудить с Трампом важные вопросы до пятницы. Именно в этот день запланирована встреча американского и российского лидеров.
Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США проведут встречу на Аляске 15 августа.
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Владимир Путин и Дональд Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
После объявления о предстоящем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не намерен идти на территориальные уступки. Однако западные аналитики считают, что встреча Путина и Трампа на Аляске все же может обернуться поражением Украины.