При землетрясении на западе Турции обрушились около 10 домов

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 10 жилых зданий обрушились в результате землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло 10 августа в провинции Балыкесир на западе Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.
По данным МВД Турции, из-под обломков одного из домов спасены четыре человека. Всего в трехэтажном здании находились шесть человек.
«На данный момент медицинскую помощь продолжаем оказывать четырем пострадавшим в результате землетрясения в Балыкесире, ощущавшегося в ряде соседних провинций, угрозы жизни пострадавших нет», — сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу в соцсети X.
Эпицентр землетрясения находился в районе Сындыргы, очаг залегал на глубине 11 км. Подземные толчки ощущались в течение 20−30 секунд как минимум в 10 районах на западе Турции, в том числе в Стамбуле. -0-