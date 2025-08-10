Контроль против эмоций: эксперты дали прогноз по встрече Путина и Трампа

«У Путина с Трампом нет такого сильного напряжения, как было на встречах с Байденом. они всегда о чем-то очень много общаются, улыбаются, шутят. Когда сидят, то сидят на краях кресла, то есть это говорит о расслабленности. Часто вторгаются друг к другу в личную зону, говорят что-то на ухо, подзывают, жестикулируют, улыбки искренние, что один шутит, что другой шутит. Нет никаких негативных эмоций», — сказал эксперт.