Контроль против эмоций: эксперты дали прогноз по встрече Путина и Трампа

На Аляске 15 августа пройдет встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Своими прогнозами о том, как пройдет это мероприятие, с aif.ru поделились эксперты.
О чем расскажут резкие, демонстративные жесты Трампа.
Врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов, анализируя видео со встреч лидеров двух держав, обратил внимание на резкие, демонстративные жесты.
По его словам, указательный палец, широкие разведённые руки, преувеличенные мимические выражения свидетельствуют о его склонности к доминированию, эмоциональной манипуляции и авторитаризму в коммуникациях.
«Трамп склонен к эффектным публичным проявлениям, что приводит к провокационности его поведения, поверхностности и несогласованности между речью и невербальной коммуникацией. Многие резкие движения и ужесточённая мимика говорят о внутреннем напряжении, неопределённости и высоком уровне тревожности, особенно при внезапных, нестандартных вопросах», — объяснил Панкратов.
Эксперт обратил внимание на то, что для Путина характерно экономное, осознанное использование жестикуляции: он подчеркивает важные моменты легкими, но уверенными движениями рук, а мимика сочетается с основной линией высказывания.
Лидер США стремится контролировать свою мимику, но не справляется.
Эксперт Панкратов обратил внимание внимание на то, что у Трампа выработан эффективный медиа-имидж благодаря большому опыту публичных дебатов, телешоу и выступлений.
«Трамп постоянно контролирует свою мимику, что делает его поведение предсказуемым, но часто резким и даже карикатурным. Его эмоции выражаются через быстрые микродвижения в области рта, подъем бровей, сжатие губ. В стрессовые моменты возможно появление выражения отвращения, агрессивного декларирования позиции», — рассказал Панкратов.
В свою очередь, анализируя поведение на встречах Владимира Путина, эксперт отметил, что российский президент демонстрирует максимально собранную, спокойную позу, быстро адаптируется через жесты (поглаживание запястья, снятие часов). Такой подход позволяет ему доминировать в переговорах, не проявляя необоснованной агрессии.
Ранние встречи проходили без негативных эмоций.
Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко, изучив видео со встреч Путина и Трампа, отметил, что на этих мероприятиях не было сильного напряжения.
«У Путина с Трампом нет такого сильного напряжения, как было на встречах с Байденом. они всегда о чем-то очень много общаются, улыбаются, шутят. Когда сидят, то сидят на краях кресла, то есть это говорит о расслабленности. Часто вторгаются друг к другу в личную зону, говорят что-то на ухо, подзывают, жестикулируют, улыбки искренние, что один шутит, что другой шутит. Нет никаких негативных эмоций», — сказал эксперт.
На всех видео, по словам профайлера, заметно, что между Путиным и Трампом происходит общение без негатива, без какого-либо напряжения. Он обратил внимание на то, что было очень много касаний друг друга, присутствуют улыбки, кивки, жестикуляция и движение головой.
«Если сравнивать с отношениями с Байденом, видно, что наш президент более расслаблен в общении с Трампом, больше жестикулирует, чаще использует личное, близкое общение. Не сказать, что доверительное, но хорошее, расслабленное», — объяснил Анищенко.
Профайлер прогнозирует, что, встреча Путина и Трампа 15 августа также пройдет без сильного напряжения.
«Я ожидаю, что на встрече 15 августа будет примерно то же самое. У Трампа и Путина нормальные отношения», — добавил Анищенко.
Трамп упустит контроль над эмоциями и жестами.
Прогнозируя ход встречи на Аляске 15 августа, Панкратов предположил, что Путин будет придерживаться линии структурного, прагматичного диалога, стремясь взять инициативу в начале разговора.
«Трамп, несмотря на демонстративную самоуверенность, будет проявлять признаки напряжения, микроагрессии и возможной потери контроля в моменты нападок или непредвиденных вопросов. Его метод — провокация, но в стрессовых ситуациях — уход в шаблонные, предсказуемые формы коммуникации», — объяснил политолог.
По его словам, в ходе переговоров вероятны попытки Трампа уйти от ответственности или «сыграть на публику» для укрепления собственного политического капитала внутри США.
«Он может это сделать даже в ущерб реальному прогрессу на дипломатических переговорах. Это классика внешнеполитической дипломатии. Чтобы США не делали во вне, это всегда повестка для внутреннего потребления исключительно местным электоратом. Именно поэтому, возможны демонстративные жесты и заявления, которые президент США не сможет или не захочет реализовать», — отметил Панкратов.
Политолог поделился прогнозом, что Трамп может попытаться вывести дискуссию в пространство популизма. Однако, по мнению эксперта, американский лидерокажется в сложной позиции из-за невозможности стабильно контролировать собственные эмоции и жесты.
«Трамп рискует заработать образ непоследовательного и уязвимого партнера, склонного к эмоциональным срывам и манипуляциям, что особенно заметно при анализе его мимики и невербальных реакций на предыдущих встречах», — резюмировал Панкратов.
В то же самое время, по словам эксперта, президент России покажет уверенное доминирование на Аляске, максимально использует собранность и жёсткий контроль над эмоциями.