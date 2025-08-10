Рябков: Россия продолжала создавать ракеты во время действия моратория РСМД

Дипломат пояснил, что мораторий не предусматривал полного отказа от подобных вооружений, как и запрета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
«Это время использовалось для того, чтобы создавать соответствующие системы и иметь достаточно солидный арсенал в этой области. Он у нас, я так понимаю, наличествует», — подчеркнул Рябков.
Напомним, недавно в МИД России объявили о прекращении действия моратория на развёртывание наземных ракет средней и малой дальности. Соединённые Штаты вышли из Договора о РСМД ещё в 2019 году. Сейчас американская сторона ведёт подготовительные мероприятия к размещению данных ракет. В таких условиях Москва не считает необходимым соблюдать односторонние ограничения. По словам Сергея Рябкова, отмена моратория — это вынужденная мера, нацеленная на охлаждение воинственного настроя некоторых стран НАТО.