Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рябков: Россия продолжала создавать ракеты во время действия моратория РСМД

Россия не прекращала работу над созданием ракет средней и меньшей дальности во время действия моратория на их развёртывание. Об этом в ходе интервью Ольге Скабеевой на «России 1» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Отрывок интервью публикует Telegram-канал «Вести».

Источник: Life.ru

Дипломат пояснил, что мораторий не предусматривал полного отказа от подобных вооружений, как и запрета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

«Это время использовалось для того, чтобы создавать соответствующие системы и иметь достаточно солидный арсенал в этой области. Он у нас, я так понимаю, наличествует», — подчеркнул Рябков.

Напомним, недавно в МИД России объявили о прекращении действия моратория на развёртывание наземных ракет средней и малой дальности. Соединённые Штаты вышли из Договора о РСМД ещё в 2019 году. Сейчас американская сторона ведёт подготовительные мероприятия к размещению данных ракет. В таких условиях Москва не считает необходимым соблюдать односторонние ограничения. По словам Сергея Рябкова, отмена моратория — это вынужденная мера, нацеленная на охлаждение воинственного настроя некоторых стран НАТО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше