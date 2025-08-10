Рябков: Россия продолжала создавать ракеты во время действия моратория РСМД

Напомним, недавно в МИД России объявили о прекращении действия моратория на развёртывание наземных ракет средней и малой дальности. Соединённые Штаты вышли из Договора о РСМД ещё в 2019 году. Сейчас американская сторона ведёт подготовительные мероприятия к размещению данных ракет. В таких условиях Москва не считает необходимым соблюдать односторонние ограничения. По словам Сергея Рябкова, отмена моратория — это вынужденная мера, нацеленная на охлаждение воинственного настроя некоторых стран НАТО.