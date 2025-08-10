Guardian сообщила о возрасте задержанных на акции Palestine Action

В июле власти Британии внесли Palestine Action в список террористических организаций. Членство в движении или его поддержка стали уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет. Митинг в Лондоне стал частью кампании сторонников справедливого правосудия из организации Defend Our Juries. Акция рассчитана на массовое собрание в поддержку Palestine Action в попытке превзойти возможности полиции и судебной системы эффективно противодействовать нарушениям запрета. В Defend Our Juries рассчитывали собрать в Лондоне минимум 500 человек, исходя из того, что столичная полиция располагает порядка 520 свободными камерами. Ранее полиция быстро отпускала задержанных на подобных акциях под залог.