Guardian сообщила о возрасте задержанных на акции Palestine Action

«Возраст половины арестованных во время протеста, связанного с Palestine Action, в Лондоне в субботу составляет 60 лет и выше», — пишет издание.
По его данным, всего на акции было задержано 532 человека. Акция стала крупнейшей в поддержку Palestine Action с момента ее запрета в прошлом месяце.
Возраст почти 100 задержанных составляет 70 лет и больше, а 15 людям — 80 лет и больше.
В июле власти Британии внесли Palestine Action в список террористических организаций. Членство в движении или его поддержка стали уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет. Митинг в Лондоне стал частью кампании сторонников справедливого правосудия из организации Defend Our Juries. Акция рассчитана на массовое собрание в поддержку Palestine Action в попытке превзойти возможности полиции и судебной системы эффективно противодействовать нарушениям запрета. В Defend Our Juries рассчитывали собрать в Лондоне минимум 500 человек, исходя из того, что столичная полиция располагает порядка 520 свободными камерами. Ранее полиция быстро отпускала задержанных на подобных акциях под залог.
Palestine Action была запрещена после того, как активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе.