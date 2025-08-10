Ричмонд
В горах Румынии обнаружили трех истощенных украинцев

Спасатели в Румынии помогли трем истощенным украинцам, которых нашел пастух.

Источник: Аргументы и факты

Спасатели в Румынии помогли трем истощенным украинцам, которых нашел пастух. Об этом сообщил глава службы горноспасателей уезда Марамуреш Дан Бенга, передает РИА Новости.

«Пастух обнаружил трех истощенных и обезвоженных граждан Украины возле пика Полонинка. Горно-спасательная служба вместе с пограничной полицией отправилась на их поиски и оказание первой помощи», — рассказал Бенга журналистам.

Он также добавил, что украинцы провели в горах несколько дней. У них закончились запасы, они были обезвожены и истощены. Мужчинам оказали медицинскую помощь, двое из них были доставлены в медучреждение.

Ранее сообщалось, что на границе Румынии были задержаны украинцы, спрятавшие под одеждой $1,4 млн. Украинская пара была задержана в пункте пропуска Сирет при попытке нелегально провезти в Румынию более 1 млн долларов.