КСИР: Алиев и Пашинян совершили ту же ошибку, что и Зеленский

Ядолла Джавани отметил, что Алиев и Пашинян «дорого заплатят за свой недостойный поступок».

Источник: Аргументы и факты

Заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, доверившись США, совершили ту же ошибку, что и Владимир Зеленский.

Генерал отметил, что Алиев и Пашинян «дорого заплатят за свой недостойный поступок», и подчеркнул, что Иран, Индия и Россия не останутся безучастными к этому развитию событий.

Он также заявил, что «американская мечта» о присутствии США на северных границах Ирана никогда не осуществится, и что исламская республика продолжит всеми силами защищать свои национальные интересы и безопасность от проекта «Зангезур».

«Иран, Индия и Россия не будут молчать перед лицом этого поступка», — передает слова Джавани иранская газета Kayhan.

Заявление генерала последовало спустя несколько дней после встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентами США Дональдом Трампом и Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне. По итогам этой встречи была подписана декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения, направленного на установление мира и нормализацию межгосударственных отношений между двумя странами.

Кроме того, Ереван дал согласие на сотрудничество с США и третьими сторонами в создании так называемого «Маршрута Трампа», который свяжет Азербайджан с его Нахичеванской автономией через территорию Армении, способствуя развитию мира и процветания в регионе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что текущий этап нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном начался при активном участии России.

