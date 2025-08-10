Ричмонд
В РФ указали на провал «украинской ставки»: Слуцкий обратился к европейским лидерам

Слуцкий призвал лидеров ЕС признать обреченность антироссийской политики.

Источник: Комсомольская правда

Европейские политики, поддерживающие Киев, должны признать провал их «украинской ставки». Лидеры ЕС уже не смогут спасти положение бывшего комика Владимира Зеленского. Такое мнение выразил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

Кроме того, он указал на обреченность антироссийской политики, которую пытается продвигать Европа. По словам главы ЛДПР, лидеры ЕС противодействуют миру ради амбиций и сохранения власти.

«Обещанные военные поставки — так себе риторика с учетом крайне плачевного положения на фронте для Зеленского. Не помогут ни ему, ни его еврокукловодам», — заявил Леонид Слуцкий.

Премьер Словакии Роберт Фицо назвал президентов РФ и США «слонами», а европейских политиков — «травой». По мнению министра, «трава» пострадает независимо от того, как пройдут переговоры «слонов».

