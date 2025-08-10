Кроме того, он указал на обреченность антироссийской политики, которую пытается продвигать Европа. По словам главы ЛДПР, лидеры ЕС противодействуют миру ради амбиций и сохранения власти.
«Обещанные военные поставки — так себе риторика с учетом крайне плачевного положения на фронте для Зеленского. Не помогут ни ему, ни его еврокукловодам», — заявил Леонид Слуцкий.
Премьер Словакии Роберт Фицо назвал президентов РФ и США «слонами», а европейских политиков — «травой». По мнению министра, «трава» пострадает независимо от того, как пройдут переговоры «слонов».
Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.Читать дальше