Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в американском штате Аляска. Лидеры России и США будут обсуждать условия завершения украинского конфликта. Евросоюз и киевский режим выступают против обсуждения мирного урегулирования без их участия. Согласно неподтверждённой информации, Путин и Трамп могут обсуждать вывод украинских сил с территории Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве условия для прекращения боевых действий.