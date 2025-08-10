Bloomberg: страны Европы хотят поговорить с Трампом до его встречи с Путиным

По их данным, европейские лидеры хотят провести разговор с Трампом до пятницы, когда должен состояться его саммит с Путиным. Эта инициатива последовала за интенсивными дипломатическими контактами на выходных, включая прошедшую в субботу встречу вице-президента США Джей Ди Вэнса с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми. В воскресенье о переговорах были проинформированы послы государств — членов Евросоюза, а в понедельник состоится виртуальное совещание руководителей дипведомств стран сообщества.