Bloomberg: страны Европы хотят поговорить с Трампом до его встречи с Путиным

Эта инициатива последовала за интенсивными дипломатическими контактами на выходных, включая прошедшую в субботу встречу вице-президента США Джей Ди Вэнса с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские страны пытаются организовать переговоры с президентом США Дональдом Трампом до его запланированной встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По их данным, европейские лидеры хотят провести разговор с Трампом до пятницы, когда должен состояться его саммит с Путиным. Эта инициатива последовала за интенсивными дипломатическими контактами на выходных, включая прошедшую в субботу встречу вице-президента США Джей Ди Вэнса с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми. В воскресенье о переговорах были проинформированы послы государств — членов Евросоюза, а в понедельник состоится виртуальное совещание руководителей дипведомств стран сообщества.

Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа на Аляске.

Трамп ранее сообщил, что рассчитывает провести встречу с Путиным в американском штате Аляска 15 августа. Затем дату и место проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп, «несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса». Как подчеркнул Ушаков, Кремль ожидает, что следующая после переговоров на Аляске встреча двух лидеров пройдет на российской территории. -0-

