В Туле при атаке беспилотника погибли два человека

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли, трое ранены при атаке БПЛА на гражданское предприятие в Тульской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Дмитрия Миляева.
«ВСУ продолжают атаковать Тульскую область… К сожалению, не обошлось без жертв. В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Миляев в своем Telegram-канале. -0-