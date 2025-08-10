Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слуцкий заявил о жалком виде лидеров НАТО и ЕС в попытках обогнать РФ и США

Слуцкий считает, что «так называемым» лидерам стран Европы пора признать обреченность проводимой ими антироссийской политики.

Источник: Аргументы и факты

По мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, НАТО и ЕС, оказавшиеся на периферии мировой политики из-за собственной антироссийской позиции, выглядят неубедительно в стремлении опередить взаимодействие России и США.

Он считает, что обещания Марка Рютте продолжать военные поставки Украине, вне зависимости от исхода переговоров президентов на Аляске, а также экстренные встречи «коалиции желающих», заседания министров иностранных дел стран ЕС под руководством Каи Каллас и частые звонки Владимира Зеленского европейским лидерам имеют лишь косвенное отношение к урегулированию конфликта.

По его оценке, в центре этих действий находится не стремление к миру, а желание противодействовать возможным историческим договорённостям ради амбиций, власти и сохранения статуса «исключительных».

Политик полагает, что европейским лидерам следует признать провал антироссийского курса и неудачу их политики в отношении Украины, а обещанные поставки вооружений в условиях сложной обстановки на передовой не принесут пользы ни Киеву, ни его западным сторонникам.

Ранее сообщалось, как украинские пропагандисты, пытаясь привлечь новобранцев в ряды украинской армии, получают должности в ВСУ, однако никого из них не видели на передовой.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше