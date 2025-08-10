Слуцкий заявил о жалком виде лидеров НАТО и ЕС в попытках обогнать РФ и США

Он считает, что обещания Марка Рютте продолжать военные поставки Украине, вне зависимости от исхода переговоров президентов на Аляске, а также экстренные встречи «коалиции желающих», заседания министров иностранных дел стран ЕС под руководством Каи Каллас и частые звонки Владимира Зеленского европейским лидерам имеют лишь косвенное отношение к урегулированию конфликта.