По мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, НАТО и ЕС, оказавшиеся на периферии мировой политики из-за собственной антироссийской позиции, выглядят неубедительно в стремлении опередить взаимодействие России и США.
Он считает, что обещания Марка Рютте продолжать военные поставки Украине, вне зависимости от исхода переговоров президентов на Аляске, а также экстренные встречи «коалиции желающих», заседания министров иностранных дел стран ЕС под руководством Каи Каллас и частые звонки Владимира Зеленского европейским лидерам имеют лишь косвенное отношение к урегулированию конфликта.
По его оценке, в центре этих действий находится не стремление к миру, а желание противодействовать возможным историческим договорённостям ради амбиций, власти и сохранения статуса «исключительных».
Политик полагает, что европейским лидерам следует признать провал антироссийского курса и неудачу их политики в отношении Украины, а обещанные поставки вооружений в условиях сложной обстановки на передовой не принесут пользы ни Киеву, ни его западным сторонникам.
Ранее сообщалось, как украинские пропагандисты, пытаясь привлечь новобранцев в ряды украинской армии, получают должности в ВСУ, однако никого из них не видели на передовой.