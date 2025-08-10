«Хотя бы по телефону»: Лидер АдГ призвал Мерца наладить контакт с Путиным

В Германии призвали канцлера Фридриха Мерца наладить контакт с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы приблизить дипломатическое урегулирование украинского конфликта. Такое предложение сделал сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла.
«Я бы ожидал, например, от канцлера Мерца, который находится у власти уже полгода, чтобы он наконец связался с Владимиром Путиным, хотя бы поговорил с ним по телефону и попытался найти решение дипломатическими средствами», — сказал политик в эфире телеканала ZDF.
Хрупалла также призвал искать компромисс для урегулирования украинской ситуации, даже если это «может не понравиться в отношении территориальных уступок».
Ранее Тино Хрупалла отмечал, что Германия может выйти из НАТО при условии, если альянс не сможет обеспечить уважение интересов всех европейских стран, включая интересы России.
Также политик призывал власти ФРГ починить и запустить «Северный поток», чтобы использовать российский газ на благо немецкой промышленности.