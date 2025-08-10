Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тульской области два человека стали жертвами удара беспилотника по гражданскому объекту

В Тульской области произошёл воздушный удар беспилотного летательного аппарата по гражданскому предприятию, в результате которого два человека погибли, а ещё трое получили ранения разной степени тяжести.

В Тульской области произошёл воздушный удар беспилотного летательного аппарата по гражданскому предприятию, в результате которого два человека погибли, а ещё трое получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Пострадавшие были оперативно госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.

Глава региона подчеркнул, что атаки со стороны ВСУ продолжаются и приносят человеческие потери.

Ранее сообщалось, что системы ПВО отразили атаку БПЛА в четырех областях.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше