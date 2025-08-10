В Тульской области два человека стали жертвами удара беспилотника по гражданскому объекту

В Тульской области произошёл воздушный удар беспилотного летательного аппарата по гражданскому предприятию, в результате которого два человека погибли, а ещё трое получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Пострадавшие были оперативно госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.
Глава региона подчеркнул, что атаки со стороны ВСУ продолжаются и приносят человеческие потери.
Ранее сообщалось, что системы ПВО отразили атаку БПЛА в четырех областях.
