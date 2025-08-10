В Турции зафиксировали 20 афтершоков после землетрясения

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 20 афтершоков зафиксированы после землетрясения с эпицентром в турецкой провинции Балыкесир на западе Турции, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
МВД Турции уточнило, что одно здание обрушилось в результате землетрясения, еще 24 повреждены, под завалами остается один человек, спасены четверо. Магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле и ряде других турецких городов, составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир, сообщило ранее AFAD.
«Сильнее всего толчки ощутили в Балыкесире, Измире, Манисе и Стамбуле. К 22.00 зафиксированы 20 афтершоков, из них пять магнитудой от 4 до 5», — сообщило ведомство.
В спасательных работах участвуют более 300 человек, отметили в AFAD.
Эпицентр землетрясения располагался почти в 400 километрах от Стамбула. Толчки ощущались на западе мегаполиса около 20−30 секунд в 19.55 (совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу. -0-