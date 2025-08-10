Бессент оценил сроки снижения или отмены пошлин США

После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных «взаимных» пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал «Днем освобождения». При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.