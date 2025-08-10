Бессент оценил сроки снижения или отмены пошлин США

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые американские пошлины на зарубежные товары, скорее всего, сойдут на нет после изменения торгового баланса США с другими странами. Об этом пишет РИА Новости.
«Со временем пошлины должны растаять, как ледяной кубик. Если производство вернется в США, мы будем меньше импортировать. Так что произойдет ребалансировка», — сказал Бессент в интервью японскому изданию Nikkei, отвечая на вопрос о возможном снижении или отмене пошлин в случае сокращения торгового дефицита США.
После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных «взаимных» пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал «Днем освобождения». При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа. -0-