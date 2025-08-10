Ричмонд
Северо-Балтийская восьмерка поддержала мирную инициативу Трампа по Украине

Страны Северо-Балтийской восьмерки (NB8) выразили поддержку инициативе президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Страны Северо-Балтийской восьмерки (NB8) выразили поддержку инициативе президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. В совместном заявлении, опубликованном на правительственном портале Норвегии, участники форума приветствовали усилия, направленные на прекращение конфликта и достижение прочного мира, который должен гарантировать безопасность Украины и стабильность в Европе.

В состав NB8 входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония. При этом Исландия и Норвегия не являются членами ЕС. В документе подчеркивается, что эти страны готовы внести дипломатический вклад в мирный процесс, не прекращая при этом военную и финансовую поддержку Украины.

Одновременно в заявлении отмечается, что государства NB8 продолжат применять ограничительные меры в отношении России в связи с конфликтом.

Ранее в США сообщили об изменении отношения Вашингтона к украинскому конфликту.

