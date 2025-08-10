Северо-Балтийская восьмерка поддержала мирную инициативу Трампа по Украине

В состав NB8 входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония. При этом Исландия и Норвегия не являются членами ЕС. В документе подчеркивается, что эти страны готовы внести дипломатический вклад в мирный процесс, не прекращая при этом военную и финансовую поддержку Украины.