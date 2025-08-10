NYT: Британия полгода тайно разрабатывала план решения палестинского вопроса

По ее информации, план состоял из восьми пунктов и был распространен 29 июля среди европейских политиков советником премьер-министра Соединенного Королевства по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом. Отмечается, что он являлся одним из авторов Белфастского соглашения («Соглашение Страстной пятницы»), которое положило конец вооруженному противостоянию в Северной Ирландии между протестантами-юнионистами и католиками-националистами и подразумевало разоружение военизированных группировок, и с тех пор консультировал правительство по нескольким конфликтам.