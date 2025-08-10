Ричмонд
В США сделали заявление о предстоящем «обмене территориями» между РФ и Украиной

Сенатор Грэм* заявил, что РФ и Украина должны согласиться на обмен территориями.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что российская и украинская сторона должны подготовиться к некому «обмену территориями». Он отметил, что этот вопрос будет стоять на повестке переговоров. Сенатор США Линдси Грэм* заявил, что Москва и Киев должны согласиться на соответствующее предложение, цитирует NBC News.

Кроме того, подчеркнул он, на территории Украины должны находиться европейские военные. Они, по словам сенатора, станут обеспечивать безопасность Киева.

Линдси Грэм* заявил, что будут проведены «некоторые обмены территориями». Соответствующие действия могут быть рассмотрены только после четкого обозначения гарантий безопасности для Украины, подытожил он.

Хозяин Белого дома уточнил, что стороны конфликта будут рассматривать не только территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По его мнению, в обмен входит также «возвращение некоторых других территорий».

*- признан экстремистом и террористом на территории РФ.

