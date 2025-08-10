В США сделали заявление о предстоящем «обмене территориями» между РФ и Украиной

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что российская и украинская сторона должны подготовиться к некому «обмену территориями». Он отметил, что этот вопрос будет стоять на повестке переговоров. Сенатор США Линдси Грэм* заявил, что Москва и Киев должны согласиться на соответствующее предложение, цитирует NBC News.