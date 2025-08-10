В Германии призвали Мерца наладить контакт с Путиным

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен установить контакт с президентом России Владимиром Путиным для поиска дипломатического решения конфликта на Украине.
В интервью телеканалу ZDF политик выразил недоумение, почему Мерц, находясь у власти полгода, до сих пор не провел переговоров с российским лидером даже на уровне телефонного разговора.
Хрупалла отметил, что внешнюю политику Германии в настоящее время определяют США, а не Берлин. Он подчеркнул необходимость скорейшего прекращения конфликта, допустив возможность территориальных компромиссов. Политик поставил под сомнение реалистичность сценария военного поражения России, учитывая ее статус ядерной державы.
Кроме того, лидер АдГ отверг тезис министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля о России как о вечном противнике. Хрупалла призвал прекратить военную риторику, напомнив, что Россия и Европа являются частью одного континента.
Ранее сообщалось, что Мерц поделился своими ожиданиями от встречи Путина и Трампа.