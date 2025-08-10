Нетаньяху и Трамп провели телефонный разговор

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, главной темой которого стали планы дальнейших действий еврейского государства в отношении сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства.
«Премьер-министр поблагодарил президента Трампа за его поддержку Израиля», — добавили в канцелярии.
NYT: Британия полгода тайно разрабатывала план решения палестинского вопроса.
Ранее на этой неделе военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. -0-