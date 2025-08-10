Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху и Трамп провели телефонный разговор

Главной темой разговора стали планы дальнейших действий еврейского государства в отношении сектора Газа.

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, главной темой которого стали планы дальнейших действий еврейского государства в отношении сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства.

«Премьер-министр поблагодарил президента Трампа за его поддержку Израиля», — добавили в канцелярии.

NYT: Британия полгода тайно разрабатывала план решения палестинского вопроса.

Ранее на этой неделе военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. -0-

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше