Российский боец с помощью дрона взорвал «натовский» бронеавтомобиль ВСУ в ДНР

Оператор БПЛА десантных подразделений «Южной» группировки войск ВС РФ при помощи FPV-дрона поразил «натовский» бронеавтомобиль ВСУ. Уничтожение вражеской техники произошло в районе Подольска в Донецкой Народной Республике, проинформировали в министерстве обороны России.
Там рассказали, что первое попадание дрона в лобовое стекло позволило обездвижить технику НАТО. А уже второе попадание уничтожило бронеавтомобиль.
«Точным попаданием в лобовую часть бронемашина была обездвижена, а позже уничтожена вторым расчетом FPV», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Уточняется, что речь идет об американском бронеавтомобиле HMMWV. Внутри машины находился личный состав.
В Минобороны добавили, что уничтожение «натовской» техники сковывает возможности ВСУ, а российской армии, напротив, позволяет развивать наступление.
Ранее Минобороны сообщало, что в небе над Россией за три часа сбили 27 украинских дронов.
