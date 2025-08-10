Один человек скончался, 29 пострадали в результате землетрясения на северо-западе Турции

Ранее в воскресенье МВД Турции сообщило, что одно здание обрушилось в результате землетрясения магнитудой 6,1 в турецкой провинции Балыкесир, еще 24 повреждены, толчки ощущались в ряде соседних провинций, в том числе в Стамбуле. Министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглусообщал о как минимум четырех пострадавших при землетрясении с эпицентром в провинции Балыкесир.