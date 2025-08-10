Ричмонд
Один человек скончался, 29 пострадали в результате землетрясения на северо-западе Турции

«Глава МВД Али Ерликай сообщил о гибели одного человека, оставшегося под завалами после землетрясения, и еще 29 пострадавших», — передает телеканал NTV. Личность погибшего пока не установлена.

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб, 29 пострадали вследствие землетрясения с эпицентром в турецкой провинции Балыкесир на западе Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД республики Али Ерликая.

Ранее в воскресенье МВД Турции сообщило, что одно здание обрушилось в результате землетрясения магнитудой 6,1 в турецкой провинции Балыкесир, еще 24 повреждены, толчки ощущались в ряде соседних провинций, в том числе в Стамбуле. Министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглусообщал о как минимум четырех пострадавших при землетрясении с эпицентром в провинции Балыкесир.

В Турции зафиксировали 20 афтершоков после землетрясения.

«Глава МВД Али Ерликай сообщил о гибели одного человека, оставшегося под завалами после землетрясения, и еще 29 пострадавших», — передает телеканал NTV.

Личность погибшего пока не установлена. -0-