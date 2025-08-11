FPV-дрон ВС РФ поразил в лобовое стекло натовский бронеавтомобиль ВСУ в ДНР

Минобороны России сообщило, что оператор беспилотника десантных подразделений «Южной» группировки войск с помощью FPV-дрона поразил бронеавтомобиль ВСУ западного производства в районе Подольска в ДНР.
По данным ведомства, дрон в ходе засады зафиксировал перемещение американской машины HMMWV с украинскими военнослужащими. Удар по лобовой части вывел технику из строя, после чего она была окончательно уничтожена вторым расчётом беспилотников.
Отмечается, что ликвидация этой техники снизила возможности противника по переброске резервов и снабжения, что способствует развитию наступательных действий российских сил.
Ранее российские военные ликвидировали 120-миллиметровый миномёт Вооружённых сил Украины неподалёку от Новодмитровки в Донецкой народной республике.