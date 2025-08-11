Трамп анонсировал пресс-конференцию по вопросам преступности в Вашингтоне

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп объявил, что запланированная на понедельник пресс-конференция по вопросам преступности в Вашингтоне пройдет в 10 часов по местному времени (17.00 по минскому времени), а также затронет тему «благоустройства» американской столицы. Об этом пишет РИА Новости.
В субботу американский лидер объявил о проведении пресс-конференции, которая якобы «положит конец» тяжким преступлениям в Вашингтоне. Позднее Трамп также поделился планами по перемещению бездомных за пределы города.
«Пресс-конференция по вопросам преступности и “благоустройства” состоится завтра в 10.00 утра по восточному времени (17.00 по минскому времени) в зале для пресс-брифингов. Она будет посвящена не только прекращению преступности, убийств и смертей в столице нашей страны, но также вопросам чистоты, общего физического обновления и состояния нашей некогда красивой и хорошо ухоженной столицы», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
В четверг Трамп заявил о возможном введении войск национальной гвардии страны в Вашингтон на фоне повышения уровня преступности в городе и недавнего нападения на бывшего сотрудника DOGE Эдварда Користина. При этом, как сообщал телеканал CNN, федеральные агенты иммиграционной и таможенной полиции США, ФБР, национальной гвардии и министерства внутренней безопасности уже получили указание быть готовыми к возможному развертыванию войск в Вашингтоне. -0-