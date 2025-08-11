Трамп анонсировал пресс-конференцию по вопросам преступности в Вашингтоне

«Пресс-конференция по вопросам преступности и “благоустройства” состоится завтра в 10.00 утра по восточному времени (17.00 по минскому времени) в зале для пресс-брифингов. Она будет посвящена не только прекращению преступности, убийств и смертей в столице нашей страны, но также вопросам чистоты, общего физического обновления и состояния нашей некогда красивой и хорошо ухоженной столицы», — написал Трамп в соцсети Truth Social.