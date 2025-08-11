Ричмонд
Вучич: встреча Путина и Трампа может стать шагом к миру в Украине

«Я желаю им хорошей встречи, результатов, и чтобы они всех нас порадовали миром. Это будет иметь большое значение для нашей и других экономик», — подчеркнул Вучич.

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.Предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа имеют большое значение и могут способствовать установлению мира в Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление президента Сербии Александра Вучича в эфире телеканала Pink.

«Не уверен, что она (встреча — Прим. БЕЛТА) приведет к прекращению конфликта, но уверен, что она очень важна. Желаю им удачи, все мы болеем за мир в Украине. У меня нет язвительных комментариев по этому поводу», — отметил сербский лидер.

Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа на Аляске.

«Я желаю им хорошей встречи, результатов, и чтобы они всех нас порадовали миром. Это будет иметь большое значение для нашей и других экономик», — подчеркнул Вучич.

Трамп ранее сообщил, что рассчитывает провести встречу с Путиным в американском штате Аляска 15 августа. Затем дату и место проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп, «несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса». Как подчеркнул Ушаков, Кремль ожидает, что следующая после переговоров на Аляске встреча двух лидеров пройдет на российской территории. -0-

