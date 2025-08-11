Вучич: встреча Путина и Трампа может стать шагом к миру в Украине

«Не уверен, что она (встреча — Прим. БЕЛТА) приведет к прекращению конфликта, но уверен, что она очень важна. Желаю им удачи, все мы болеем за мир в Украине. У меня нет язвительных комментариев по этому поводу», — отметил сербский лидер.