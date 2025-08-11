АдГ: Мерц должен наладить контакт с Путиным для завершения конфликта

Политик подчеркнул, что приоритетом должно быть скорейшее завершение противостояния, даже если для этого потребуется рассмотреть компромиссы, включая территориальные уступки. Он выразил сомнение в реалистичности идеи военного поражения России, напомнив о её ядерном потенциале, и отметил, что затяжная война не отвечает интересам Германии.