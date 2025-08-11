Ричмонд
АдГ: Мерц должен наладить контакт с Путиным для завершения конфликта

Хрупалла также заявил, что не рассматривает Россию как врага и призвал отказаться от воинственной риторики.

Источник: Аргументы и факты

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла считает необходимым, чтобы канцлер ФРГ Фридрих Мерц установил прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным для поиска дипломатического решения конфликта на Украине.

По его мнению, внешнеполитическую повестку сейчас во многом определяет президент США Дональд Трамп, а не глава немецкого правительства.

Политик подчеркнул, что приоритетом должно быть скорейшее завершение противостояния, даже если для этого потребуется рассмотреть компромиссы, включая территориальные уступки. Он выразил сомнение в реалистичности идеи военного поражения России, напомнив о её ядерном потенциале, и отметил, что затяжная война не отвечает интересам Германии.

Хрупалла также заявил, что не рассматривает Россию как врага и призвал отказаться от воинственной риторики, напоминая, что Европа и Россия принадлежат одному континенту.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что обе стороны конфликта на Украине должны достичь соглашения о его завершении.

