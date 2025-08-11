«Жалкие попытки обогнать наш локомотив с Украиной»: Слуцкий жестко прошелся по НАТО

«Лидеры НАТО и ЕС, отброшенные собственной русофобией на обочину мировой политики, выглядят жалко в попытках обогнать российско-американский “локомотив”», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Политик обратил внимание на экстренные встречи так называемой «коалиции желающих», саммиты глав МИД стран ЕС под руководством главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, а также многочисленные звонки Владимира Зеленского европейским лидерам. Все эти меры, по мнению Слуцкого, имеют лишь косвенное отношение к поиску мирного решения и нацелены скорее на противодействие возможным договоренностям между Россией и США.