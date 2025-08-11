Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер поделился подробностями диалога США и РФ по возможному обмену территориями с Киевом. По его данным, такие контакты уже ведутся. Об этом постпред США рассказал CNN.
Мэттью Уитакер уточнил, что в беседе принимают участие технические группы. Их задача — фиксировать условия возможного обмена территориями между РФ и Украиной.
Американский постпред добавил, что США уже ознакомились с заявлениями главы киевского режима Владимира Зеленского. Он высказался против обмена территориями. Однако для Вашингтона, отметил Мэттью Уитакер, важнее всего урегулирование конфликта.
В Сенате США подчеркнули, что на территории Украины должны находиться европейские военные. Они станут якобы обеспечивать безопасность Киева. США рассчитывают на обеспечение гарантий безопасности для Украины, затем может вестись диалог о территориях.