В США поделились подробностями обсуждений с РФ обмена территориями с Украиной

Постпред Уитакер рассказал об обсуждении США и РФ обмена территориями с Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер поделился подробностями диалога США и РФ по возможному обмену территориями с Киевом. По его данным, такие контакты уже ведутся. Об этом постпред США рассказал CNN.

Мэттью Уитакер уточнил, что в беседе принимают участие технические группы. Их задача — фиксировать условия возможного обмена территориями между РФ и Украиной.

Американский постпред добавил, что США уже ознакомились с заявлениями главы киевского режима Владимира Зеленского. Он высказался против обмена территориями. Однако для Вашингтона, отметил Мэттью Уитакер, важнее всего урегулирование конфликта.

В Сенате США подчеркнули, что на территории Украины должны находиться европейские военные. Они станут якобы обеспечивать безопасность Киева. США рассчитывают на обеспечение гарантий безопасности для Украины, затем может вестись диалог о территориях.

